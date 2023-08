Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230813 - 0942 Bundesautobahn 661: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagnachmittag (12. August 2023) kam es auf der BAB 661 an der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Der 24-Jährige befuhr gegen 16:00 Uhr die Rechtskurve der Abfahrt Frankfurt-Eckenheim in Richtung Hügelstraße / Jean-Monnet-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er im Kurvenbereich ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und stürzte von seiner Honda. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Die Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim war für die Maßnahmen an der Unfallstelle vollgesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell