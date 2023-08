Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230810 - 0939 Frankfurt - Altstadt: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochabend, den 9. August 2023, kam es in der Frankfurter Altstadt zu einem schweren Raub, bei dem ein bislang unbekannter Täter die Einnahmen aus einem Ladengeschäft erbeutete.

Gegen 18:05 Uhr betrat ein Mann in der Neuen Kräme ein Geschäft und legte einen Schlüsselanhänger von einem Ständer auf den Verkaufstresen. Nachdem er sich nach dem Preis erkundigte, schaute die anwesende Angestellte nach. Diese Ablenkung nutzte der Unbekannte, begab sich in den Kassenbereich und bedrohte die Frau mit einem Messer. Zunächst forderte er die Herausgabe von Bargeld, bediente sich jedoch selbst an der Kasse. Mit mehreren hundert Euro, die er in seine Jacke steckte, verließ er wieder den Laden und flüchtete zu Fuß in Richtung Berliner Straße. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, osteuropäische Erscheinung, sprach deutsch mit Akzent; bekleidet mit einer schwarzen Kappe (Aufschrift "Küstenkind") und einer dunkelblauen Jacke mit zwei abgesetzten Taschen im Bauchbereich.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell