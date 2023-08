POL-F: 230810 - 0938 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(lo) Auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Darmstadt hat sich gestern Mittag (09. August 2023) in Höhe des Frankfurter Nordwestkreuzes ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In der Folge musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 13:05 Uhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs. Unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Nordwest fuhr er mit seinem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache frontal und ungebremst in die dortige Baustelle. Dabei kam der Sattelzug quer auf der BAB 5 zum Stehen, so dass nur noch der linke Fahrstreifen der Hauptfahrbahn frei war. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei vorbeifahrende Fahrzeuge der Marken BMW und Kia beschädigt. Kurz nach dem Unfall versuchte ein weiterer Sattelzug die Unfallstelle auf dem noch freien linken Fahrstreifen zu passieren und prallte dabei mit seinem Auflieger gegen den bereits verunfallten Lkw. Dadurch verkeilten sich beide Lkw und es kam gegen 13.25 Uhr zu einer Vollsperrung der BAB 5.

Der 52-jährige musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrer der beiden Pkw (49 und 50 Jahre alt) und des zweiten Lkw (25 Jahre alt) blieben unverletzt.

Der linke Fahrstreifen konnte gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben werden. Die Bergung des Sattelzuges und die Freigabe der übrigen Fahrstreifen dauerten bis in die späten Abendstunden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

