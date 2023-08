Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230809 - 0935 Frankfurt - Ostend: Brand bei Autohaus

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (08.08.2023) kam es bei einem Autohaus im Ostend zu einem Brand, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 22:55 Uhr ging beim Notruf der Feuerwehr eine Meldung über einen Brand im Hinterhof eines Autohauses in der Hanauer Landstraße ein. Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, standen zwei Pkw bereits in Vollbrand. Beide Fahrzeuge brannten völlig aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei weitere Pkw, die unmittelbar daneben standen, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden nicht verletzt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei stellte die zwei ausgebrannten Fahrzeuge sicher.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

