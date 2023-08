POL-F: 230808 - 0933 Frankfurt-Niederrad: Fußgänger von Pkw erfasst

Frankfurt (ots) - (dr) Am Sonntagmorgen, den 6. August 2023, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn, bei der ein 68-jähriger Mann von einem 25-Jährigen angegangen wurde. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Folge weiter aggressiv, weshalb ihn Polizeibeamte in Gewahrsam nahmen. Gegen 06.00 Uhr gerieten ...

