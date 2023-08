Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230807 - 0930 Frankfurt - Oberrad

Offenbach: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (07. August 2023) kam es in Offenbach zu einem schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer von der Straße abkam und gegen eine Hauswand prallte. Der 59 Jahre alte Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zuvor hatte er sich in Frankfurt einer Polizeikontrolle entzogen.

Eine Streife des 8. Polizeireviers befuhr um kurz vor 03.00 Uhr die Offenbacher Landstraße in Fahrtrichtung Offenbach, als diese in Höhe der Wiener Straße einen Audi kontrollieren wollte. Die Beamten schalteten das Blaulicht an und gaben dem Autofahrer über den Signalgeber mit "Stopp Polizei" zu verstehen, das Fahrzeug anzuhalten. Doch dieser ignorierte die Anhaltesignale und beschleunigte stattdessen seinen Wagen erheblich. Daraufhin nahm die Streife die Verfolgung auf. Wenig später passierte der Audi die Stadtgrenze. Die Fahrt führte in der Folge durch das Offenbacher Stadtgebiet, wobei der Audi-Fahrer an der Kreuzung Bismarckstraße / Sprendlinger Landstraße eine rote Ampel missachtete. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er dann über die Marienstraße und vollzog in der Waldstraße ein Wendemanöver. Als er in die Feldstraße abbog, verlor ihn die Polizeistreife aus den Augen.

Kurze Zeit später trafen die Beamten in Höhe der Feldstraße / Flutstraße auf den Audi, der frontal in die Hauswand des dortigen Eckhauses geprallt war. Am Steuer des Pkw saß ein 59-jähriger Mann, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Das völlig demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zwei geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 59-Jährige mutmaßlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Zudem ist er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell