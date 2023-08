POL-F: 230807 - 0 928 Frankfurt - Gutleutviertel: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots) - (lo) In der vergangenen Nacht (05. August 2023) gegen 02:30 Uhr nahmen Zivilfahnder einen 27-jährigen Mann fest. Der Dieb bemerkte in der Töngesgasse ein dort geparktes Cabriolet, stieg in einem für ihn günstigen Moment in das Fahrzeuginnere und entwendete diverse Ladegeräte einer Technologiefirma aus dem Silicon Valley. Nachdem die Alarmanlage ...

