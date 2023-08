Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230806 - 0925 Frankfurt - Innenstadt: Täter auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) In der vergangenen Nacht (05. August 2023) gegen 02:30 Uhr nahmen Zivilfahnder einen 27-jährigen Mann fest.

Der Dieb bemerkte in der Töngesgasse ein dort geparktes Cabriolet, stieg in einem für ihn günstigen Moment in das Fahrzeuginnere und entwendete diverse Ladegeräte einer Technologiefirma aus dem Silicon Valley.

Nachdem die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst wurde, flüchtete er mit dem Diebesgut. Die Polizeibeamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung festnehmen und brachten ihn in die Arrestzellen des Präsidiums.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten.

