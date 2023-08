Frankfurt (ots) - (lo) Am Mittwochmittag (02. August 2023) kam es zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Atzelbergstraße zu einem Trickbetrug mittels "Schockanruf". Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Die 67-jährige Geschädigte wurde von einem angeblichen Rechtsanwalt angerufen, der vorgab, dass ihr Ehemann in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. ...

