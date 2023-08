Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230803 - 0920 Frankfurt- Stadtgebiet: 13. Frankfurt City Triathlon - Verkehrshinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(lo) Am kommenden Sonntag, den 06. August 2023, findet der 13. Frankfurt City Triathlon statt. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Teilnehmende sowie Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Der Triathlon startet am Langener Waldsee mit dem Schwimmen und führt anschließend von dort aus mit dem Fahrrad über die B44 sowie das Mainufer in die Frankfurter Innenstadt. Je nach Disziplin werden mehrere Runden im Frankfurter Westen gefahren. Die Strecke verläuft über das Schwanheimer Ufer, die Schwanheimer Brücke, die Mainzer Landstraße, den Hafentunnel, die Speicherstraße, dann entweder über die Friedensbrücke in die nächste Runde oder über den Untermainkai und die Neue Mainzer Straße bis zum Roßmarkt. Hier startet die abschließende Disziplin "Laufen", die über mehrere Runden in der Innenstadt oberhalb des Mains bis zum Ziel im Bereich der Hauptwache führt.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder vor Ort sein und dafür Sorge tragen, dass alle Teilnehmenden sowie Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke nicht nur ein spannendes, sondern auch ein friedliches und sicheres Sportereignis genießen können. Außerdem werden unsere Einsatzkräfte dafür sorgen, dass die Rad- und Laufstrecke während der Veranstaltung für den regulären Straßenverkehr gesperrt ist.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen sich deshalb darauf einstellen, dass es am Veranstaltungstag ab ca. 06:00 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen rund um die Veranstaltungsstrecke kommen wird.

Weiterhin werden die A3, Anschlussstelle Frankfurt-Süd, die B43 und B44 in Richtung Frankfurt am Main sowie die Schwanheimer Brücke (B40) in Richtung Innenstadt von Straßensperrungen betroffen sein.

Die Zufahrt zur Universitätsklinik ist dabei grundsätzlich jederzeit gewährleistet.

Die Frankfurter Polizei empfiehlt, an dem Veranstaltungstag die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sowie die genannten Bereiche zu umfahren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.frankfurt-city-triathlon.de) sowie den Social-Media-Kanälen der Polizei. Informationen zum Personennahverkehr bieten die Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und des Rhein-Main-Verkehrsverbundes RMV (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Frankfurt City Triathlon viel Erfolg!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell