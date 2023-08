Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230803 - 0918 Bundesautobahn 5: Baumstämme blockieren Fahrbahn

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochnachmittag (03. August 2023) kam auf der BAB 5 im Bereich des Westkreuz Frankfurt ein Holztransporter ins Schleudern, was zur Folge hatte, dass der Anhänger umkippte und sich die geladenen Baumstämme auf der Fahrbahn verteilten.

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 13.40 Uhr mit einem Gliederzug auf der A5 in Richtung Basel unterwegs. In Höhe des Westkreuz Frankfurt kam das Gespann mutmaßlich bei Aquaplaning ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kippte der mit Stammholz beladene Anhänger, sodass sich die gesamte Ladung auf allen drei Spuren verteilte. Der Fahrer brachte den Lkw auf der linken Spur zum Stehen, der noch verbundene und gekippte Anhänger blieb auf der linken Seite liegen und blockierte so die linke und mittlere Fahrspur.

Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Anhänger entstand jedoch Sachschaden. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Mittels eines am Fahrzeug verbauten Krans richtete der Fahrer den Anhänger wieder selbstständig auf und verlud die rund drei Meter langen Holzstämme. Aufgrund dessen sowie aufgrund der Reinigungsmaßnahmen musste die A5 in Richtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt und der Verkehr ab dem Nordwestkreuz abgeleitet werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu 17 Kilometer. Es kam zudem zu drei Folgeunfällen.

