Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiterin des Rettungsdienstes und Polizeikräfte angegriffen und leicht verletzt

Stuttgart (ots)

Stuttgart; Ein 28-Jähriger verletzte am gestrigen Sonntag Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte.

Der offensichtlich alkoholisierte deutsche Staatsangehörige befand sich gegen 14:30 Uhr am Haltepunkt Stadtmitte in einer hilflosen Lage. Aus diesem Grund wurden eine Rettungswagenbesatzung und die Polizei zur Hilfe gerufen. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen war die Mitarbeiterin des Rettungsdienstes gerade im Begriff sich dem 28-Jährigen anzunehmen, als dieser ihr mit seiner Hand gegen ihren Arm schlug. Weiterhin verhielt der Mann sich ebenfalls zunehmend aggressiv gegenüber der gerade eingetroffenen Streife der Polizei Stuttgart. Er verweigerte jegliche Mitarbeit an den polizeilichen Maßnahmen. Bei dem Versuch dem Tatverdächtigen Handschellen anzulegen, trat er mit seinem Fuß in Richtung der Beamten und traf einen an seinem Bein. Bei den anschließenden Widerstandshandlungen wurde eine Beamtin an ihrem Arm verletzt. Sie erlitt eine Schürfwunde. Alle Einsatzkräfte konnten ihren Dienst weiter fortsetzen. Der mit 1,32 Promille alkoholisierte Beschuldigte muss nun unter anderen mit einer Anzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell