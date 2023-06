Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: 34-Jähriger belästigt Reisende und attackiert Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann belästigte am gestrigen Donnerstagabend (08.06.2023) mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof und attackierte schließlich auch Einsatzkräfte der Bundespolizei. Eine Streife der Bundespolizei wurde am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr auf den ungarischen Staatsangehörigen aufmerksam, nachdem dieser mehrere Reisende am Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofes belästigt hatte. Da der mit knapp 2 Promille alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv auftrat und offensichtlich keine Reiseabsichten hatte, erhielt er einen Platzverweis. Diesem kam der 34-Jährige jedoch nur zögerlich nach und belästigte auf seinem Weg weitere Passanten. Zudem hob er gegenüber einem Reisenden die Hand, um diesen zu schlagen. Weitere Angriffe auf den Reisenden konnten dadurch unterbunden werden, dass die beiden herbeigeeilten Beamten den Beschuldigten zu Boden brachten und fesselten. Dagegen sperrte sich der polizeibekannte Mann, beleidigte und bedrohte die Streife mehrfach. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte wurde der 34-Jährige schließlich vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung ermittelt. Bei dem Vorfall wurden sowohl ein Bundespolizist als auch der Beschuldigte leicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 34-Jährige im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

