Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart (ots)

Ein 29-jähriger Taschendieb entwendete am vergangenen Mittwoch (07.06.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Gegenstände aus dem Rucksack eines Reisenden, konnte jedoch gestellt und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden. Bisherigen Informationen zufolge soll der algerische Staatsangehörige gegen 17:00 Uhr das hohe Reisendenaufkommen am Bahnsteig 5 genutzt und den Rucksack eines 58-Jährigen geöffnet haben. Anschließend entnahm der Beschuldigte ein hochwertiges Smartphone und eine Brille mit Etui aus dem Gepäckstück. Aufmerksame Zeugen machten den Geschädigten auf den Vorfall aufmerksam. Dieser stellte den Dieb daraufhin mit Hilfe zweier Mitarbeiter der Deutschen Bahn und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streife der Bundespolizei fest. Der 29-Jährige beleidigte und bedrohte die Mitarbeiter und den Geschädigten zudem, weshalb er nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, der Bedrohung und der Beleidigung rechnen muss. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden. Führen Sie Smartphones, Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich.

