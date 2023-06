Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnsteig, Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Ein 28-Jähriger und zwei bislang unbekannte Täter attackierten sich am gestrigen Abend (06.06.2023) gegenseitig am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen der algerische Staatsangehörige und die beiden bislang unbekannten Täter am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Hierbei schlug der 28 Jahre alte Mann wohl auch mit einer Weinflasche auf seine Kontrahenten ein, welche dabei zerbrach. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei flüchteten alle drei Täter vom Tatort. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Zeugen befragt und dabei festgestellt werden, dass der Beschuldigte offenbar in einen Regionalzug in Richtung Würzburg gestiegen war. Kurze Zeit später konnte der 28-Jährige am Ludwigsburger Bahnhof durch Streifen der Landespolizei gestellt und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

