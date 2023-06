Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Fahrradschloss Nebeneingang verschlossen

Heilbronn (ots)

Ein 56-Jähriger hielt sich am gestrigen (05.06.2023) und heutigen Tag (06.06.2023) trotz eines bestehenden Hausverbotes am Heilbronner Hauptbahnhof auf und verschloss einen Nebeneingang des Gebäudes mit einem Fahrradschloss. Der 56 Jahre alte Mann wurde zunächst am gestrigen Montagmorgen (05.06.2023) im Bahnhofsgebäude angetroffen. Da er offenbar keine Reiseabsichten hatte und gegen ihn ein Hausverbot bestand, musste er den Hauptbahnhof anschließend wieder verlassen. Gegen 00:05 am heutigen Dienstag (06.06.2023) befand sich der deutsche Staatsangehörige erneut im Heilbronner Hauptbahnhof und musste diesen wiederum verlassen. Beim Hinausgehen verschloss der bereits polizeibekannte Mann einen Nebeneingang des Gebäudes mit einem Fahrradschloss und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Durch eine Streife der Bundespolizei wurde das Schloss im Anschluss entfernt und der Zugang zum Bahnhofsgebäude auf diesem Wege wieder ermöglicht. Den 56-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des mehrfachen Hausfriedensbruchs.

