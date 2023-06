Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Diebstahl im ICE

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitag (02.06.2023) kam es zu einem versuchten Diebstahl durch eine 44 Jahre alte Reisende in einem ICE auf der Fahrt nach Stuttgart. Die 44-jährige deutsche Staatsangehörige fuhr am Freitagabend mit dem Fernzug von München nach Stuttgart. Während der Fahrt soll die bereits polizeilich in Erscheinung getretene Frau gegen 21:30 Uhr dann versucht haben, die Jacke eines 25-jährigen Reisenden aus der Gepäckablage zu entwenden. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Diebstahlsversuch jedoch und sprach die Beschuldigte umgehend an. Diese gab das Stehlgut dem rechtmäßigen Eigentümer zurück und wurde am Stuttgarter Hauptbahnhof durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die 44-Jährige ihren Weg weiter fortsetzen, muss nun jedoch mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Gegenstände wie Koffer, Taschen oder Jacken nie unbeaufsichtigt zu lassen und Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich zu führen.

