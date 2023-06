Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger entwendet Uhrenvitrine

Ulm (ots)

Zu einem Diebstahl mit anschließender Sachbeschädigung durch einen 29-Jährigen ist es am gestrigen Donnerstagmorgen (01.06.2023) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge entwendete der 29-Jährige am gestrigen Tag gegen 06:30 Uhr offenbar zunächst eine vor einem Verkaufsgeschäft im Bahnhofsgebäude platzierte und auf Rollen stehende Glasvitrine, indem er diese wohl Richtung Ausgang schob. Dort kippte das Diebesgut, in welchem sich verschiedene Uhren befanden, beim Überfahren der Türschwelle um, wodurch sowohl die Vitrine als auch einigen Uhren beschädigt wurden. Der deutsche Staatsangehörige flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Innenstadt, konnte aber wenig später durch alarmierte Polizeikräfte gestellt und auf die Dienststelle verbracht werden. Die Vitrine und die Uhren wurden dem Verkaufsgeschäft zurückgegeben. Gegen den mit knapp 2,8 Promille alkoholisierten Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls.

