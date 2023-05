Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Am Samstag (13.05.2023) kam es gegen 08:00 Uhr im Hauptbahnhof Dresden zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer unbekannten weiblichen Person.

Im Bereich des Ausganges Nr. 3 in Richtung Wiener Platz warf eine 51-jährige Deutsche eine gefüllte Bierflasche gezielt in Richtung der Geschädigten und traf sie damit am Fuß. Die Geschädigte entferne sich im weiteren Verlauf in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei Dresden hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tathandlung geben können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell