POL-PDMT: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Höhn (ots) - Höhn. Am Freitag, dem 17.03.2023, um 23:03 Uhr, wurde der Vollbrand einer Lagerhalle in der Gemarkung Höhn gemeldet. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. In der Lagerhalle wurde Getreide und Obst gelagert. Ansonsten befanden sich noch landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Halle. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Telefon: ...

