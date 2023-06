Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahndungserfolg der Bundespolizei - Hochwertige Geige sichergestellt

Stuttgart/Mannheim (ots)

Am gestrigen Tag (31.05.2023) konnten Ermittlungsbeamte der Bundespolizei einen Fahndungserfolg bezüglich einer Mitte Mai entwendeten Geige vermelden (Zeugenaufruf vom 22.05.2023). Am 19. Mai 2023 hatte eine Reisende ihren weißen Geigenkoffer, in welchem sich eine hochwertige Geige und weitere hochpreisige Gegenstände mit einem Gesamtwert von über 100.000 Euro befanden, in einem ICE beim Ausstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof vergessen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine 35-jährige bulgarische Staatsangehörige den Koffer daraufhin auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim an sich genommen und ihn in einem Behältnis verstaut haben. Die bereits polizeilich in Erscheinung getretene Frau verließ den Zug schließlich in Mannheim, ohne das Fundstück abzugeben. Durch die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden und Stellen und dem Verfolgen von unterschiedlichen Hinweisen und Spuren, wie der Auswertung von Videoaufnahmen, konnten die Ermittler am gestrigen Mittwoch schließlich sowohl die Geige als auch die Beschuldigte in Mannheim feststellen. Die 35-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen. Der Geigenkoffer und dessen Inhalt wurden durch die Bundespolizei sichergestellt und werden in naher Zukunft an die rechtmäßige Eigentümerin ausgehändigt.

