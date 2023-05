BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert

Sachsenheim (ots) - Zu einer versuchten Manipulation eines Fahrkartenautomaten durch einen 38-Jährigen ist es am vergangenen Sonntag (28.05.2023) gegen 21:25 Uhr am Bahnhof Sachensheim gekommen. Der 38-Jährige konnte am Sonntagabend durch mehrere Zeugen dabei beobachtet werden wie er versuchte einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof zu manipulieren um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Umgehend fuhren mehrere ...

mehr