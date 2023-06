Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Notbremse gezogen

Esslingen (ots)

Ein 52-Jähriger hat am vergangenen Freitag (02.06.2023) die Notbremse in einem Regionalzug ohne einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund am Esslinger Bahnhof gezogen. Der 52-Jährige fuhr am Morgen des 02.06.2023 zunächst mit einem Regionalzug von Tübingen nach Osterburken. Bei der Einfahrt des Zuges am Esslinger Bahnhof betätigte der Beschuldigte offenbar die Notbremse des Zuges ohne einen hierfür erforderlichen Rechtfertigungsgrund zu besitzen. Nach der erfolgten Bremsung soll der griechische Staatsangehörige dann zuerst aus- und anschließend wieder in die Bahn eingestiegen sein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Mann wenig später antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Der Grund für die Handlungen des Beschuldigten sind ebenso wie der Vorfall an sich Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Den 52-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen.

