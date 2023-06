Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mehrmals in das Gesicht geschlagen

Heilbronn (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 44-Jährigen ist es am vergangenen Samstagnachmittag (03.06.2023) am Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Gegen 17:00 Uhr soll der rumänische Staatsangehörige mit einem 43-Jährigen aus bislang ungeklärten Gründen in eine Streitigkeit geraten sein. Im Laufe dieser verbalen Auseinandersetzung attackierte der 44 Jahre alte Mann seinen Kontrahenten offenbar auch schließlich körperlich, indem er ihm wohl mehrmals mit seiner Faust in das Gesicht schlug und dabei leicht verletzte. Der Geschädigte entfernte sich daraufhin vom Hauptbahnhof, kehrte jedoch nach knapp zwei Stunden zurück und sprach eine zu diesem Zeitpunkt vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei an. Er schilderte diesen den Sachverhalt und konnte den Beamten den 44-Jährigen, welcher sich immer noch am Hauptbahnhof aufhielt, zeigen. Die Einsatzkräfte verbrachten die beiden Beteiligten daraufhin auf die Dienststelle und unterzogen sie den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen. Der mit knapp 2,5 Promille alkoholisierte Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

