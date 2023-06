Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: S-Bahn durch Steinschlag beschädigt

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (06.06.2023) wurde eine S-Bahn auf der Fahrt von Stuttgart nach Weilimdorf durch einen Steinschlag beschädigt. Die S-Bahn der Linie S6 fuhr gegen 09:00 Uhr von Stuttgart aus in Richtung Weil der Stadt, als die Triebfahrzeugführerin einen lauten Knall wahrgenommen haben soll. Da der Zug in diesem Moment eine Baustelle passierte und die Mitarbeiterin diese als Ursache für das Geräusch ausmachte, fuhr sie weiter bis zum Haltepunkt Weilimdorf. Dort konnte die Triebfahrzeugführerin einen circa 10 cm großen Steinschlag in der Frontscheibe wahrnehmen, der zuvor offenbar durch die heruntergelassene Sonnenblende nicht zu sehen gewesen war. Die Bundespolizei ermittelt nun wie es zu dem Steinschlag kommen konnte und ob es sich hierbei um einen Unfall oder die Tat eines bislang Unbekannten handelt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. Die S-Bahn war nicht mehr fahrbereit und musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Depot verbracht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell