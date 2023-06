BPOLI S: Versuchte sexuelle Belästigung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots) - Ein 28-Jähriger und zwei bislang unbekannte Täter attackierten sich am gestrigen Abend (06.06.2023) gegenseitig am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen der algerische Staatsangehörige und die beiden bislang unbekannten Täter am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale und ...

mehr