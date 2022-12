POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, meldete ein Zeuge beim Polizeinotruf einen Brand in der an der Kammerschleuse befindlichen Kleingartenanlage Friesenheimer Insel. Durch Erstkräfte konnte festgestellt werden, dass ein Gartenhaus in Vollbrand stand. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die ...

mehr