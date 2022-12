POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Pkw missachtet rote Ampel und wird von Straßenbahn erfasst

Wiesloch (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die Horrenberger Straße/L 612 in Fahrtrichtung Horrenberg. In Höhe Erlenbachhof verlor der 69-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, geriet in den Gegenverkehr, kollidierte hier mit einem ...

mehr