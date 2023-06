Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Tübingen (ots)

Tübingen: Am Sonntagnachmittag (11.06.2023) widersetzte sich ein 36-Jähriger den polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Weil der rumänische Staatsangehörige gegen 16:30 Uhr in einem abfahrbereiten Zug am Bahnsteig sechs bereits Reisende durch lautes Herumschreien und laute Musik belästigte, wurde die Bundespolizei zu Hilfe gerufen. Der 36-Jährige verhielt sich gegenüber der Beamtin und ihren zwei Kollegen zunehmend aggressiv und verweigerte jegliche Mitarbeit an den polizeilichen Maßnahmen. Der bereits polizeibekannte Mann weigerte sich ebenfalls aktiv aus dem Zug auszusteigen, weshalb er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Aufgrund des psychisch auffälligen Verhaltens des Mannes wurde er nach Absprache mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der im Landkreis Tübingen wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

