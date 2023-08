Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230803 - 0916 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Mittwoch (2. August 2023) auf Donnerstag (3. August 20023) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz eines Pfeffersprays. Gegen 01.30 Uhr wollte der unbekannte Tatverdächtige Einlass in eine Shishabar in der Moselstraße. Als ihm dies von dem 46-jährigen Inhaber unter Ausübung seines Hausrechts verweigert wurde, zog er im Eingangsbereich ein Pfefferspray aus seiner Tasche und setzte diese gegen den Inhaber ein. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Tatverdächtige mit einem Fahrrad in Richtung Niddastraße. Der Geschädigte erlitt durch das Pfefferspray Reizungen an den Augen und im Gesicht.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 35-40 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, 175 cm bis 180 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit einem grünen Oberteil sowie einer schwarzen Jogginghose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell