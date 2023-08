POL-F: 230802 - 0914 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkette und Umhängetasche weg

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(di) Gestern Morgen (01. Juli 2023) wurde ein 33-Jähriger Opfer zweier Räuber im Bahnhofsgebiet. Die zwei Täter raubten seine Wertsachen und attackierten ihn mit Pfefferspray. Die beiden Täter sind flüchtig.

Der Geschädigte war gegen 08:50 Uhr zunächst zu Fuß auf der Taunusstraße unterwegs, als sich plötzlich ein Unbekannter näherte und ihm seine Goldkette vom Hals riss. Noch ehe sich der 33-Jährige versehen konnte, flüchtete der Täter in Richtung des Hauptbahnhofs. Der Geschädigte setzte zur Verfolgung an und konnte den Flüchtenden in einem Hinterhof stellen. Dort wurde er jedoch von dem Täter mit Pfefferspray besprüht, während ein zweiter Täter seine Umhängetasche, in der sich unter anderem sein Handy und seine Geldbörse befanden, vom Oberkörper riss. Anschließend flüchteten beide Räuber über die Taunusstraße in die Moselstraße, wo der Geschädigte sie aus den Augen verlor.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter folgendermaßen:

1.) Täter:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, bekleidet mit einem grauen Pullover und blauen Jeans

2.) Täter:

Männlich, ca. 165 cm groß, Drei-Tage-Bart, trug ein schwarzes/ dunkelblaues Oberteil

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise zur Tat werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Revier (4. Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 in Verbindung zu setzen.

