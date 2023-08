POL-F: 230801 - 0913 Frankfurt - Bornheim: Raub von Kopfhörern

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Montagabend (31. Juli 2023) bemerkten gegen 23:15 Uhr zwei Polizisten einen Mann, der in der Savignystraße über einen Zaun stieg und widerrechtlich ein Grundstück betrat. Über einen Hof eilten sie zu einem dort ansässigen Restaurant und trafen schließlich auf den Eindringling, welcher es offenbar auf Leergut abgesehen hatte. In ...

