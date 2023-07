Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230731 - 0910 Frankfurt - Dornbusch: Unfall mit Tram - Zwei Personen verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (30. Juli 2023) kam es auf der Eschersheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin seitlich mit einer Straßenbahn zusammenprallte, sodass sie stürzte und sich schwer verletzte. Ebenso zog sich eine Bahnreisende, die aufgrund der abbremsenden Tram zu Fall kam, schwere Verletzungen zu.

Eine 60-jährige Frau beabsichtigte gegen 22.25 Uhr an der Haltestelle "Am Dornbusch" die Gleise an dem dortigen Fußgängerübergang zu überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sie dabei die rote Ampel missachtet haben. Offenbar übersah sie auch die vom Süden herannahende U-Bahn, touchierte diese seitlich und stürzte neben die Gleise. Aufgrund einer durchgeführten Notbremsung fiel zudem in der Tram eine 68-jährige Frau zu Boden.

Beide Frauen trugen schwere Verletzungen davon und kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Eschersheimer Landstraße war während der Maßnahmen an der Unfallstelle stadtauswärts vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell