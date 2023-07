Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230731 - 0907 - Frankfurt - Westend: Fahrraddieb bei der Tat gestört

Frankfurt (ots)

(lo) "Im Trutz Frankfurt" fiel einem bislang unbekannten Täter gestern Abend (30. Juli 2023) ein schwarzes Fahrrad der Marke "Pegasus" auf, das in einem verschlossenen Gittertor stand. Kurzerhand entschloss er sich, das Gittertor aufzubrechen und das Rad an sich zu nehmen. Der 54-jährige Besitzer bemerkte den Langfinger auf seinem Grundstück und konnte ihn an der weiteren Tatausführung hindern. Der Täter ließ von seiner Beute ab und flüchtete in Richtung Grüneburgweg.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre, etwa 175 groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10300 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell