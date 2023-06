LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus

Nordhausen (ots) - Am 24.06.2023 / 19:40 Uhr befuhr die 38jährige Führerin eines Pkw Ford die L 3080 aus Rtg. Schönau kommend in Richtung Uder. In einer leichten Linkskurve kam ihr der 38jährige Fahrer eines Pkw Alfa Romeo mit hoher Geschwindigkeit, teilweise auf ihrer Fahrspur, entgegen. Die Fahrerin des Ford wich so weit wie möglich nach rechts aus, um einen frontalen Zusammenprall zu vermeiden. Trotz diesen ...

mehr