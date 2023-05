Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei und Zivilgesellschaft im Dialog

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße, 24.05.2023, 16 Uhr - 19 Uhr

Die Polizei kam mit Gästen aus vielen Bereichen der Gesellschaft rund um das Thema Demokratie ins Gespräch.

Am Mittwoch hat die Polizeidirektion Braunschweig Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Landkreise, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Vereine, Bildungsträger und weiterer Institutionen unserer Region zu einer Veranstaltung zum Demokratieschutz eingeladen.

Nach der Vorstellung des Projektes "Polizeischutz für die Demokratie" und bereits bestehender Kooperationen, gab es die Möglichkeit, miteinander in den Dialog zu kommen.

Das Projekt "Polizeischutz für die Demokratie" hat das Ziel, demokratische Haltungen zu stärken.

An fünf Thementischen konnten die Teilnehmenden untereinander und auch mit der Polizei offen reden, konstruktiv streiten und nach neuen Impulsen suchen. So wurden Themen wie Demokratieschutz, Rassismus und Weltanschauungen an den Tischen diskutiert.

Das Ziel der Veranstaltung war es, nicht nur ins Gespräch zu kommen und die Sichtweisen der anderen kennenzulernen, sondern mögliche Kooperationen und neue Netzwerke anzustoßen.

Schon während der Veranstaltung entstanden Ideen für weitere Formen der Zusammenarbeit.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell