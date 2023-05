Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Einbruch

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Sackring, 25.05.2023, 00:40 Uhr

Polizei fasst Täter auf frischer Tat

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein 26-jähriger Braunschweiger in ein Schulgebäude zu gelangen. Dazu verschaffte er sich zunächst einen Zugang zum Gelände. Schließlich bestieg er das Dach der am Sackring gelegenen Aula und beschädigte dort ein Oberlicht. Ein Zeuge nahm die Geräusche wahr und informierte die Polizei. Beim Eintreffen wurde der Mann von zivilen Polizeibeamten auf dem Dach beobachtet und wurde schließlich gestellt, als er das Dach verließ.

Das Oberlicht musste durch die Feuerwehr gesichert werden. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

