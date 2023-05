Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Gartenlauben

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße, 21.05.23, 20:30 Uhr bis 23.05.23, 16:45 Uhr

Unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Kleingartengelände

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einem Kleingartenverein an der Hamburger Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich dafür zunächst Zugang zum Gelände des Gartenvereins. Er überwand eine Umzäunung und entfernte gewaltsam eine Glasscheibe aus einem Parzellenhaus. Anschließend wurde die Gartenlaube durchsucht. Der Täter entwendete diverse Lebensmittel und Spirituosen. Die Höhe des Schadens lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffern. Die Polizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und fertigte eine Strafanzeige.

Weiterhin wurde auch noch eine weitere Parzelle des Gartenvereins angegangen. Dabei überwand ein bislang nicht bekannter Täter ebenfalls die Umzäunung und beschädigte die Tür eines Holzschuppens. Diebesgut wurde in diesem Fall nicht erlangt. Auch hier fertigte die Polizei eine Strafanzeige.

