POL-BS: Seniorin beraubt - Täter gestellt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Heideblick, 20.05.23, 23:55 Uhr Unbekannter Täter beschädigt die Scheibe eines Fahrplanaushangs In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt eine Straßenbahn gegen Mitternacht an der Haltestelle "Heideblick" in Wenden. Der Fahrer legte dort eine Pause ein. Ein bislang unbekannter Mann wollte während dieser Pause in die Straßenbahn einsteigen. Da der Mann alkoholisiert und aggressiv ...

mehr