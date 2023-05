Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Reichsstraße, 18.05.2023, 17:55 Uhr

Fahrer eines eScooter nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Reichsstraße an der Ecke zur Küchenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrer eines eScooter befuhr den rechtsseitigen Radweg der Küchenstraße in Richtung Kino, während ein 38-jähriger Braunschweiger Autofahrer aus der Reichsstraße nach rechts in die Küchenstraße abbiegen wollte. Aus bislang nicht geklärter Ursache stürzte der eScooter-Fahrer im Kreuzungsbereich und verletzte sich dabei schwer. Er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu Hergang des Unfalls, insbesondere ob eine Kollision stattgefunden hat, machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

