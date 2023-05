Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahndungserfolg auf der A2

Braunschweig (ots)

A2, Richtung Berlin, 14.05.2023, 07:00 Uhr

Gestohlene Fahrräder nach GPS-Ortung auf der Autobahn sichergestellt

Am Sonntagmorgen meldete sich eine 63-jährige Hannoveranerin bei der Polizei Braunschweig und berichtete, dass sie ihr Fahrrad, welches vor wenigen Tagen gestohlen wurde, per GPS auf der A2 verorten kann. Das Signal bewegte sich in Richtung Osten. Eine unverzüglich eingesetzte Streife konnte kurz vor dem Parkplatz Uhry einen Transporter der Marke Citroen aufnehmen und auf dem Parkplatz überprüfen. Bei der Kontrolle wurde das e-Bike der Dame im Laderaum gefunden. Neben diesem Fahrrad wurden noch zwei weitere hochwertige e-Bikes im Fahrzeug festgestellt. Bei einer Überprüfung der Rahmennummern stellte sich heraus, dass auch diese Fahrräder erst in der vergangenen Woche in Hannover entwendet wurden.

Der 45-jährige polnische Fahrzeugführer wurde anschließend zur Sache vernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell