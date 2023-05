Polizei Braunschweig

POL-BS: Tankstellenmitarbeiter auf die Probe gestellt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet, 11.05.23

Ladendiebstähle nicht alltäglicher Art

In den Abendstunden des gestrigen Tages wurden Mitarbeiter zweier Braunschweiger Tankstellen durch ihre Kundschaft vor besondere Herausforderungen gestellt.

Im ersten Fall betrat ein alkoholisierter 30-jähriger Mann aus Seesen den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hamburger Straße. Dort belästigte er andere Kunden und verwüstete zum Teil die Auslagen des Tankstellenshops. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, befand sich der Mann noch im Tankstellengebäude und verzehrte gerade Tüte "Tortilla-Chips". Bezahlen konnte er die Tüte Chips nicht. Einem ausgesprochenen Platzverweis leistete er nur schwerlich folge. Anschließend stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige Probleme hatte, sich auf den Beinen zu halten und sich eigen- und fremdgefährdend in Richtung Straßen- und Schienenverkehr bewegte. Letztlich wurde durch einen Richter des Amtsgerichtes Braunschweig angeordnet, den Mann in Schutzgewahrsam zu nehmen.

Im zweiten Fall betrat ein 43-jähriger Braunschweiger eine Tankstelle in der Hildesheimer Straße. Nachdem er eine Mitarbeiterin nach einer Tüte fragte, befüllte er diese mit Getränken aus den Auslagen des Shops, kehrte zur Kasse zurück und ließ die Ware einscannen, um sich dann mit den Getränken und den Worten: "Du zahlst" zu verabschieden. Durch Polizeibeamte konnte der Zahlungsunwillige an seiner nahegelegenen Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell