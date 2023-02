Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in Wohnhaus in der Lichtenbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend verschaffte sich ein noch unbekannter Täter zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Lichtenbergstraße in Asperg. Indem er die Terrassentür aufhebelte, gelangte der Einbrecher ins Innere des Hauses. Vermutlich hielt sich der Täter nur kurz im Inneren des Gebäudes auf und durchsuchte es auch nicht. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, an den Polizeiposten Asperg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell