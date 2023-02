Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Gärtnerei

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum einer Gärtnerei in der Steinenbronner Straße in Schönaich, indem er eine Nebeneingangstür aufhebelte. Im Kassenbereich entwendete der Unbekannte den bisherigen Erkenntnissen zufolge einen kleinen Bargeldbetrag, bevor er sich wieder davonmachte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an BOEBLINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

