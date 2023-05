Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heideblick, 20.05.23, 23:55 Uhr

Unbekannter Täter beschädigt die Scheibe eines Fahrplanaushangs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt eine Straßenbahn gegen Mitternacht an der Haltestelle "Heideblick" in Wenden. Der Fahrer legte dort eine Pause ein. Ein bislang unbekannter Mann wollte während dieser Pause in die Straßenbahn einsteigen. Da der Mann alkoholisiert und aggressiv war, verwehrte ihm der 32-jährige Fahrer der Straßenbahn den Einlass. Daraufhin beschädigte der Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand die Glasscheibe des Fahrplanaushangs und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell