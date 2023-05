Polizei Braunschweig

POL-BS: Caravaning - aber sicher!

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Harz- und Heide-Gelände, Eisenbütteler Straße 03.06.2023, 09 - 18 Uhr

Die Polizei Braunschweig berät Nutzer von Wohnmobilen und Wohnwagen kostenlos u.a. zu Überladung und Einbruchsschutz.

Urlaub auf den eigenen Rädern, selbstbestimmt unterwegs im Wohnmobil oder im Wohnwagen - Camping erfreut stetig wachsender Begeisterung. Doch die Reise erfordert einige Vorbereitungen und wichtige Informationen, damit die Urlaubsreise nicht nur Freude bereitet, sondern auch jedes Ziel sicher erreicht werden kann.

Daher bietet das Präventionsteam der Polizei Braunschweig am Samstag, den 03.06.2023, in der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr, auf dem Harz- und Heidegelände in Braunschweig eine Informationsveranstaltung unter dem Motto "Caravaning - aber sicher!" an. Bereits im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung unter dem Motto "Wohnmobil - aber sicher!" zahlreiche Besucher an. Auf Grund der großen Nachfrage erstreckt sich das Angebot in diesem Jahr zusätzlich auf die Überprüfung von Wohnwagen.

Die Polizei informiert die Eigentümer von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen unter anderem zu zwei Schwerpunktthemen: Überladung und Diebstahlschutz.

Ein überladenes Fahrzeug weist andere Fahreigenschaften auf, als der Fahrer oder die Fahrerin es vielleicht gewohnt ist und ein unvorhersehbares Bremsmanöver kann schnell in einem schweren Unfall enden. Das Material und die physikalischen Gesetze stoßen dann an ihre Grenzen.

Die Polizeibeamten klären alle Interessierten zu den Bedeutungen der technischen Angaben wie Achs- und Stützlasten oder dem zulässigen Gesamtgewicht ihres Wohnmobils oder Wohnwagens auf. Sie geben Tipps, worauf bei der Ladungssicherung im Fahrzeug zu achten ist.

Auf der mobilen Achslastwaage kann das Gewicht der Fahrzeuge vor Ort kostenlos durch die Spezialisten der Autobahnpolizei ermittelt werden. Die Beamten geben Hinweise, die ab wann das Fahrzeuggewicht zur Gefahr wird.

Darüber hinaus berät die Polizei, wie sich die Eigentümer und Nutzer der Wohnmobile und Wohnwagen vor Einbrüchen und Diebstählen am besten schützen können. Sie gibt Hinweise, auf welche mechanische und digitale Sicherungstechnik man zurückgreifen sollte, um Dieben und Einbrechern möglichst wenige Chancen auf Erfolg zu geben und der Urlaub nicht mit einem großen Verlust enden muss. Verschiedene Sicherungsvarianten werden vor Ort durch Experten mehrerer Firmen vorgestellt.

Auf dem Harz- und Heidegelände sind ausreichend Parkplätze vorhanden und die Beratung ist selbstverständlich kostenlos.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell