POL-F: 230731 - 0909 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täter gleich mehrfach auffällig - Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (30. Juli 2023) nahmen aufmerksame Polizisten einen 23-Jährigen im Bahnhofsgebiet fest, nachdem er einen 26-Jährigen um sein Münzgeld brachte. Doch nicht nur das, auf das Konto des 23-Jährigen gingen noch weitere Taten, die bei der Sachverhaltsaufnahme ans Licht kamen.

Zunächst fiel den Polizisten gegen 23:20 Uhr der flüchtende 23-Jährige in der Moselstraße auf. Dicht gefolgt von dem 26-jährigen Geschädigten. Beide Personen wurden angehalten und es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige kurz zuvor seinem Verfolger einen Pappbecher mit 25 Euro Münzgeld gestohlen hatte. Dabei verletzte der Täter den Geschädigten auch mit einem Multitool oberflächlich an der Hand.

Noch während die Beamten sich um die Sachverhaltsklärung bemühten, erschien ein 30-Jähriger vor Ort, der gegenüber den Beamten angab, dass er von dem nun festgenommenen 23-Jährigen zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in der Niddastraße ausgeraubt worden sei. Demnach habe der Täter diverse persönliche Gegenstände gestohlen sowie unter Vorhalt eines Multitools noch 10 Euro aus dessen Hosentasche geraubt.

Zu guter Letzt fanden die Beamten noch eine geringe Menge Crack bei dem 23-Jährigen, der sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhält. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Tag endete für ihn in den Haftzellen des Polizeipräsidiums und er soll am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden.

