Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230802 - 0915 Frankfurt - Gallus: Exhibitionist auf der Straße - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (01. August 2023), gegen 17.35 Uhr, sah eine 65-jährige Frau bei dem Blick aus ihrem Fenster einen Exhibitionisten. Ein ihr unbekannter Mann hielt die Weilburger Straße für den idealen Ort, um spontan seine Hose herunterzulassen und an seinem Genital zu manipulieren. Doch damit nicht genug: Mit den Worten "Schau" und "Guck" in Richtung der Dame verkündete er seine Tat. Vom Fenster aus ließ die Geschädigte ihrem Unmut zu dieser frevelhaften Tat freien Lauf, woraufhin der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 160 - 165 cm groß, etwa 25-27 Jahre, schwarze Haare zum Seitenscheitel gekämmt, schwarzer Oberlippenbart; trug ein weißes Poloshirt, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell