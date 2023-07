Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und 60.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag kurz nach 11:00 Uhr. Ein 43-jähriger Lenker eines Kia Sportage befuhr die Landesstraße 1182 von Sindelfingen kommend und wollte nach links auf die Döffinger Straße in Richtung Grafenau-Dätzingen abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah der 43-Jährige den ordnungsgemäß aus Richtung Schafhausen entgegenkommenden Audi Q3 eines 81-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl der 43-Jährige als auch der 81-Jährige und seine 85-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen eingesetzt.

