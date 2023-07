Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag (07.07.2023) auf Samstag (08.07.2023) stiegen bislang unbekannte Personen über ein Fassadengerüst ins zweite Obergeschoss eines Rohbaus im Neubaugebiet westlich von Korntal. Durch ein offen stehendes Fenster gelangten sie in das Gebäude. Sie entwendeten Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von circa 750 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer: 07156 43520 oder per Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

